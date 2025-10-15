Küresel çapta her yıl 16 Ekim'de kutlanan "Dünya Gıda Günü" sağlıklı beslenmeye gücü yetmeyen ve sağlıklı gıdaya düzenli erişime ihtiyacı olan milyonlarca kişinin durumuna dikkati çekiyor.

FAO'nun 80. yıl dönümü, İtalya'nın başkenti Roma'da açılacak özel müze ile kutlanacak. Kapılarını 16 Ekim'de açacak Gıda ve Tarım Müzesi, ziyaretçilerine dünya çapında tarım ve gıda sistemlerini şekillendiren zengin gelenekleri ve yenilikçi yaklaşımları keşfedebilecekleri interaktif alan sunacak.

FAO, "Dünya Gıda Günü"nün bu yılki temasını "Daha iyi gıda ve daha iyi bir gelecek için el ele" olarak belirledi.

"Dünya Gıda Günü" kapsamında AA muhabiri FAO verilerini derledi.

Dünya genelinde gıda güvensizliğinin ciddiyeti çok büyük boyutlara ulaşırken, 2024 sonu itibarıyla yaklaşık 673 milyon kişinin açlıkla karşı karşıya olduğu tahmin ediliyor.

Öte yandan artan obezite oranları ve yaygın gıda israfı, bolluk ve yoksunluğun sıklıkla yan yana var olduğu dengesiz sisteme işaret ediyor.

Gıda hakkı evrensel insan hakkı olmasına rağmen birçok kişi, güvenli, besleyici ve uygun fiyatlı gıdaya erişmekte zorluk çekiyor. Dünya genelinde 2,6 milyar kişi sağlıklı beslenme düzenini sağlayamıyor.

Çatışmalardan etkilenen bölgelere FAO'dan tarımsal destek

FAO, 2024'te küresel krizlerin artmasına yanıt olarak 75 ülkede 43 milyon kişiye acil tarımsal destek sağladı.

Çatışmalar, 20 ülke ve bölgede yaklaşık 140 milyon kişiyi etkileyen akut gıda güvensizliğinin başlıca nedeni olmaya devam ediyor.

FAO, Haiti'de üretimi artırmak için tohum, alet ve küçükbaş hayvan dağıtımı yoluyla 2024'te yaklaşık 100 bin kişiye destek sağladı. Haiti'de, kuraklık ve kasırga eğilimli bölgelerde FAO, ayrıca su rezervuarları, sulama sistemleri ve koruyucu altyapı inşa etti.

FAO, 2024'te Sudan'da 2,8 milyon kişiye aralarında gıda üretiminin devamı için sağlanan yaklaşık 10 ton bamya tohumu ve yaygın zararlılara karşı aşılanan 2,8 milyondan fazla hayvanın yer aldığı acil tarımsal yardım ulaştırdı.

Ukrayna'da kırsal alanda yaşayan 291 binden fazla aileye tarımsal yardım sağlayan FAO, 2,37 milyon hektarlık alanın uydu analizi sayesinde 32 bin 339 hektarlık alanın mayın temizleme ve arazi rehabilitasyonu için önceliklendirilmesini sağlayarak, 16 bin kişinin gıda üretimine yeniden başlamasına yardım etti.

FAO, Yemen'de 140 binden fazla aileye tohum, alet, hayvan yemi ve kümes hayvanı kitleri sağlayarak, geçim kaynaklarını korumaya ve gıda üretimini artırmaya destek oldu.

Binlerce kişi ayrıca hayvanları için veterinerlik hizmetleri, nakit transferleri, balıkçılık ve sulama için destek aldı. Bu destekler, toplulukların çatışma ve iklim değişiklerinin etkilerinden kaçınmalarına yardımcı oldu.

Herkes için gıda güvenliği sağlanmış bir dünya için pratik ve kalıcı çözümler önemli

Tarımsal gıda sistemleri, sera gazı emisyonlarının önemli bir kaynağı olsa da gıdaların yetiştirilme, hasat edilme ve paylaşılma biçimleri sayesinde bu emisyonları azaltma konusunda gerçek bir potansiyel sunuyor.

Artan küresel nüfusun ihtiyaçlarını karşılamak, sınırlar, sektörler ve nesiller arasında takım çalışması gerektirirken, daha büyük yatırımlar, yeni fikirler ve daha derin işbirliğinin önemi de artıyor.

80. yıl dönümünü kutlayan FAO, üye ülkeler ve ortaklarıyla çalışmaya devam etmeye hazır olduğu mesajı verirken, odak noktasının güncel zorluklara yanıt veren, herkes için gıda güvenliği sağlanmış bir dünya yaratmaya yardımcı olacak pratik ve kalıcı çözümler bulmanın önemini vurguluyor.

Tarımsal gıda sistemleri benzeri görülmemiş zorluklarla karşı karşıya kalırken, çatışmalar, aşırı hava ve iklim olaylarının etkileri, ekonomik şoklar ve artan eşitsizlik, tarım yapılan topraklara, su kaynaklarına ve yaşamı destekleyen biyolojik çeşitliliğe zarar veriyor.