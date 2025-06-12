Van Spor Futbol Kulübü, 2024-2025 sezonu şampiyonluk primine katkıda bulunan iş insanları ve kurumlara teşekkür etti. Kulüp yönetimi, yayımladığı mesajda, maddi ve manevi destekleriyle şampiyonluk zaferine ortak olan isimlere minnettarlığını ifade ederek, bu başarıda emeği geçenleri "gurur dolu zaferin mimarları" olarak tanımladı.

Van Spor FK, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, 2024-2025 sezonunda şampiyonluk hedefine ulaşma yolunda kendilerine destek olan iş insanları ve kurumlara teşekkür ederek, "Van Spor'umuzun şampiyonluk yolculuğuna maddi destek sağlayarak, bu gurur dolu zaferin mimarları arasında yer alan kıymetli kişi ve kurumlara en içten teşekkürlerimizi sunarız." ifadelerine yer verdi.

Kulüp yönetimi tarafından yapılan açıklamada, sezon boyunca desteklerini esirgemeyen tüm sponsorlara ve taraftarlara, centilmenlik içinde takımlarını destekledikleri için ayrıca teşekkür ederek, bu birliğin bölge takımlarının ortak başarısını güçlendirdiğini açıklandı.

Paylaşılan listede şu isimlerin Van Spor FK’ye destek verdiği açıklandı;

“Atko Yönetim Kurulu Başkanı; Engin Karakoç - 500.000 TL.

Akar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Karakoç – 500.000 TL.

Vanlı İş İnsanı Ferman Yıldırım - 250.000 TL.

Vanlı İş İnsanı Veysel Ürüm - 1.000.000 TL.

Van Ticaret ve Sanayi Odası - 400.000 TL.

Van Organize Sanayi Bölgesi - 200.000 TL.

Eski Başkan Mehmet Avcı - 300.000 TL.

Vanlı İş İnsanı Oktay Ukay - 250.000 TL.

Vanlı İş İnsanı Ümit Aslan - 250.000 TL”

Ayrıca kulüp tarafından yapılan açıklamada, ödeme sözü verip yükümlülüğü yerine getirmeyen kişi ve kurumların isimlerinin de kamuoyu ile şeffaf bir biçimde paylaşılacağı aktarıldı.