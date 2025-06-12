Van Spor FK, 2024-2025 sezonunda kulübe, katkı sağlayan sponsor isim ve kurumları, destek miktarlarıyla birlikte kamuoyuyla paylaştı. Kulüp yönetimi tarafından yayımlanan mesajda, “2024–2025 sezonunda şampiyonluk hedefimize yürürken, kulübümüzün yanında duran, maddi ve manevi destekleriyle bizlere güç veren değerli sponsorlarımıza en içten şükranlarımızı sunarız” ifadelerine yer verildi.

Van Spor FK, sezon boyunca desteklerini esirgemeyen sponsorlarını ve sağladıkları katkı miktarlarını kamuoyuyla paylaştı.

Paylaşılan listede yer alan isimler ve katkıları şöyle açıklandı:

"Çevre Mühendislik - Sedat Taktak: 20 milyon TL’lik katkısıyla kulübe en büyük desteği sağlayan isim oldu.

Artı Değer - Nazım Karakoç: 15 milyon 500 bin TL’lik destek sağladı.

İmaj Yapı - Levent Cankurtaran: 10 milyon 200 bin TL’lik katkısıyla Van Spor’a destek oldu.

Turgut Fırat: 10 milyon TL’lik katkısıyla Van Spor’a destek sağladı.

Reform İnşaat - Saim Adıyaman: 7 milyon TL’lik desteğiyle kulübün yanında yer aldı."