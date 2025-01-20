Temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK, deplasmandaki galibiyetle beraber puan sıralamasında bir sıra yükselerek haftayı 4. sırada kapattı.

Karşılaşma sonrası Artı Değer Van Spor FK Başkanı Erol Temel ve Teknik Direktör Serhat Gülpınar değerlendirmelerde bulundu.

BAŞKAN TEMEL: “TARAFTARLARIMIZA TEŞEKKÜR EDERİM”

Artı Değer Van Spor FK Başkanı Erol Temel, “Maça taraftarımızın yoğun ilgisi vardı. Bizi desteklemeye gelen tüm taraftarlarımıza çok teşekkür ederim. Belediye Derince Spor taraftarına ve yöneticilerine de çok teşekkür ederim. Bugün her konuda bize yardımcı oldular. Tabi ikinci devrenin ilk maçıydı. Heyecan vardı, zorlu bir deplasmandı ve saha şartları kötüydü. Buradan bütün takım ve heyeti tebrik ederim.” dedi.

Takıma yeni takviyelerin de dahil olacağını belirten Başkan Temel; “İnşallah bir iki tane transferimiz daha var, onları da yapacağız. Takımımızı hak ettiği yere getireceğiz. Galibiyeti bütün taraftarlara ve memleketimize armağan ediyorum.” ifadelerine yer verdi.