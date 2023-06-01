WanHaber – Özel

Van Spor FK, 12 Haziran tarihinde yapacağı kongreye hazırlanıyor. Bu kapsamda Van Spor Başkanı Feyat Kıyak ve bazı yöneticiler basın mensupları ile bir araya gelerek açıklamalarda bulundu. İl dışında olan Van Spor FK 2. Başkanı Veysel Ürüm de, il dışında olmasından dolayı toplantıya görüntülü bağlandı ve önemli açıklamalarda bulundu.

“VAN SPOR VAN HALKININDIR”

Hizmet etmek amacı ile Van Spor’a katıldığını söyleyen Van Spor Futbol Kulübü İkinci Başkanı Veysel Ürüm, “Son birkaç gündür aldığımız kararlarımız var. Burada aday olabilecek bütün arkadaşlara sonuna kadar kapımız açıktır.

Takdir edersiniz ki Van, Türkiye’nin 20 büyük şehrinden biridir. Van’ın en büyük STK’sı, Van gençlerinin, Van halkının en çok değer verdiği STK Van Spor Futbol Kulübü’dür. Bizler bu futbol kulübüne, Van halkına hizmet etmek amacı ile katılmış bulunmaktayız.

Van Spor ile alakalı kesinlikle kişisel bir hesabımız ya da oradan yapılacak herhangi bir beklentimiz yoktur. Biz bu yola çıkarken Van Spor’u daha nasıl başarılı bir hale getirebiliriz, daha nasıl şehre yakışan bir takım haline getirebiliriz diye düşündük. Açıkçası Van Spor Van halkınındır, Van halkının olacaktır” ifadelerine yer verdi.

“VAN SPOR’UN ÖZELLEŞTİRİLMESİNE KARŞIYIZ”

Van Spor’un özelleştirilmesi fikrine karşı çıktığını belirten Ürüm, “Bazı şeyleri konuşmaktan ben ar ediyorum. Ama eğer bu işe para harcanacaksa VEFA Group, Van Spor’u alabilecek güçtedir. Böyle bir şey ne bize, ne memleketimize, ne memleketimizin futbol takımına yakışmaz. Biz Van Spor’un sonuna kadar arkasındayız, destekleyicisiyiz.

Biz kesinlikle Van Spor’un özelleştirmesine, şirket haline getirilmesine karşıyız. Öyle düşüncesi olan bir arkadaşımız varsa yolu açıktır, prosedür açıktır. Bal Ligi diye bir lig vardır. Oradan takımını alır, çocuk gibi besler büyütür. Biz bu aşamada da her türlü yanında oluruz. Elimizden ne geliyorsa destek veririz. Bu şekilde bütün çalışmalara boynumuz kıldan incedir. Ama ‘ben Van Spor’u satın alacağım, şirketleştireceğim’ gibi, bu göründüğü kadar basit bir süreç değildir. Bu takımı bu süreçte yönetmek kolay değildir” diye konuştu.

“EL BİRLİĞİ İLE TAKIMA SAHİP ÇIKALIM”

El birliği ile takıma sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan Van Spor 2. Başkanı Veysel Ürüm, “Kimse ile bunun istişaresini yapmadan, halkın beklentileri ne doğrultuda bunu bilmeden böyle bir şeye müsaade etmeyiz. Sürecin içeresinde neler çektiğimizi bir biz biliyoruz.

Devlet bizim arkamızda, taraftarın çoğu bizim arkamızda, bizim çektiğimiz sıkıntı Van Spor’a gönül veren insanların azlığından kaynaklanan bir şey. Bu öyle basit bir şey mi? Alt yapın yok, tesisin yok, hiçbir şeyin yok, sen Van Spor’u özelleştirip ne yapacaksın? Gelin el birliği ile hep beraber bu takıma sahip çıkalım” dedi.

Mehmet Salih Giyci