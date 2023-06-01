Wanhaber - Özel

Kahvaltı kültürünün yaygınlaştırılması, Van Kahvaltısının dünyaya tanıtılması amacıyla, 3 yıl önce Van Ticaret ve Sanayi Odası (VANTSO) öncülüğünde hayat bulan ‘Dünya Kahvaltı Günü’ etkinliğinin 4.’sü bu yıl 4 Haziran 2023 Pazar günü yapılacak.

51 bin 793 kişinin katılımıyla 2014 yılında ‘Dünyanın en kalabalık kahvaltı sofrası’ rekorunu kırarak guinnes rekorlar kitabına adını yazdıran Van, son 3 yıldır da ‘Dünya Kahvaltı Günü’ kutlamalarına öncülük ediyor.

Her yıl Haziran ayının ilk Pazar günü kutlanan ‘Dünya Kahvaltı Günü’ bu yıl da 4 Haziran Pazar günü birçok yerde kutlanacak.

Dünya Kahvaltı Günü etkinliği ile Pazar günü otlu peynirden murtuğaya, cacıktan kavuta kadar birçok yöresel ürünle sofralar bir başka donatılacak.

Ramazan Çetin