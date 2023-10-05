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WanHaber – ÖZEL

Havaların soğumasıyla beraber sobacılarda kış mesaisi başladı.

İpekyolu ilçesinde bulunan sobacılar çarşısında soba imalatı yapan esnaflar, havaların soğumaya başlaması ile birlikte tempoyu arttırdı.

Şehir merkezinde doğalgazın yaygınlaşması ile birlikte daha çok kırsal kesimden gelen vatandaşlardan sipariş alan sobacı esnafı, siparişler doğrultusunda üretim gerçekleştiriyor.

Van’da, evinde ısınmak için kalorifer sistemi, doğalgaz ya da klima kullanmayan vatandaşlar soluğu sobacılar çarşısında alıyor. Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte vatandaşları soba alma telaşı sardı.

Geçtiğimiz yıl ortalama fiyatları 500 liradan başlayan kömür sobalarında bu sene fiyatlar ikiye katlandı. Soba fiyatlarının geçen yıla oranla arttığını belirten çarşı esnafı, havaların soğumasıyla beraber hareketliliğin başladığını söyledi.

Haber: Fatma Öztürk-Mehmet Salih Giyci