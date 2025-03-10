Van Shopping Fest için geri sayım başladı. Van’da shopping fest (alış veriş günleri) bu yıl da 15 Mart – 5 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek.

Nevruza denk getirilen shopping fest ile kentin sahip olduğu tarihi ve kültürel zenginliklerin tanıtılması, marka değerine katkı sağlanması, yerel piyasanın canlandırılması amaçlanıyor. Shopping Fest kapsamında kent genelinde yüzlerce işyeri kampanyalar ve indirimler uygulayarak, alışverişi cazip hale getiriyor.

LANSMAN TOPLANTISI DÜZENLENECEK

Van’da bu yıl 15 Mart - 5 Nisan 2025 tarihleri arasında düzenlenecek olan "Van Shopping Fest" öncesi yarın Van Ticaret ve Sanayi Odasında lansman toplantısı düzenlenecek. Toplantıda festivalin detaylarına ilişkin bilgiler verilecek.

Shopping Fest’in bu yıl Ramazan ayına denk gelmesi nedeniyle birçok etkinliğin iftar ile sahur arasında düzenlenmesi planlanıyor.