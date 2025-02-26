Van Şehir Okumaları projesi Mart ayında farklı etkinliklerle devam edecek. Projenin Mart ayı takvimi netliğe kavuştu.

Kent ve Çevre başlığı altında; Van’ın kent sosyoloji ve kavramları, nüfus, göç, toplumsal hareketler, sınıf, kimlik konuları, kamusal alan, tüketim alanları ve toplumsal hafıza mekanları gibi çeşitli konuların ele alındığı projede; kentin geçmişi ile geleceği arasında köprü kurularak gelişimine katkı sunulmak amaçlanıyor.

Alanında uzman akademisyen ve araştırmacıların yer aldığı projede Mart ayı içerisinde sosyal kuramcı ve aktivist bilgin David Harvey ve Lewis Mumford’un önemli eserleri incelenecek.

Yine Mart ayı içerisinde, kent dinamiğini daha iyi anlamak için farklı formatlarda belgeseller izlenecek, çevrimiçi seminerlerin de düzenleneceği Mart ayı programında Van Müzesi gezisi de programa alındı.

Proje kapsamında “Cennetin Şehri, Van” mottosuyla çeşitli etkinlikler de düzenlenecek.