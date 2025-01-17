Kent sosyolojisinin tanımı ve temel kavramlarının, nüfus, göç, toplumsal hareketler, sınıf, tarih, sanat, kimlik konularının, kamusal alan, tüketim alanları ve toplumsal hafıza mekanlarının araştırılacağı, ‘Cennetin Şehri, Van Şehir Okumaları 2025 yılının ilk günlerde başladı. Projenin başlangıç ayağı olarak Eski şehri seçildi.

Van’da yaşayan vatandaşların kente dair bilgi sahibi olmalarını da amaçlayan Proje kapsamında 2. program Şubat ayı içerisinde yapılacak.

Vangölü Aktivistleri ve Van Doğu Kültür Sanat Derneği işbirliği ile 2. programın hazırlıkları sürüyor. Bu çerçevede çeşitli ziyaretler de gerçekleştiriliyor.

Dernek yetkilileri, Şehir Okumaları-Şubat Ayı Programı çerçevesinde projenin tanıtımı, geniş katılımlı işbirliği çalışmaları kapsamında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Sait Ebinç, Doç. Dr. Fatma Güngören, Doç. Dr. Selda Tuncer, Doç. Dr. Baki Bilik, akademisyenler ve iş dünyasından farklı kesimlerle bir araya geldi.

Vangölü Aktivistleri Derneği tarafından yapılan açıklamada; “Şehir okumaları projemiz herkese açıktır. İmkanlar el verdikçe ilgili herkesi ziyaret ederek katılım daveti yapılacaktır. Vangölü Aktivistleri ve Van Doğu Kültür Sanat Derneği koordinesinde ve geniş katılımlı paydaşlar ile proje yürütülecektir” denildi.