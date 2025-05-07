Van’da inşa edilecek 800 yataklı Şehir Hastanesi’nin ihalesi önceki gün yapıldı. Hastane, modern altyapısıyla bölge halkına sağlık hizmetleri sağlayacak.

240 bin metrekare kapalı alana sahip olacak hastane, sismik izolatör teknolojisiyle depreme dayanıklı olarak inşa edilecek ve 210 poliklinik odası, 40 ameliyathane, 168 yoğun bakım yatağı ile 50 yataklı yüksek güvenlikli psikiyatri hastanesini bünyesinde barındıracak.

İHALESİ YAPILDI

240 bin metrekarelik kapalı alana sahip sağlık tesisinin ihalesi önceki gün yapıldı. Hastane, 800 yatak kapasitesiyle hizmet verecek aynı zamanda 40 ameliyathane salonu, 168 yoğun bakım yatağı ve 210 poliklinik odasıyla önemli bir sağlık yatırımı olacak. Bunun yanı sıra Van Şehir Hastanesi 50 yataklı yüksek güvenlikli psikiyatri hastanesine de ev sahipliği yapacak.

İhalesi gerçekleştirilen hastane yapımı için sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak çalışmalara başlanacak.

Hastanenin teslim süresi ise; ihale dokümanında yer alan bilgilere göre yer teslimi yapıldıktan itibaren bin takvim günü içerisinde gerçekleşecek.