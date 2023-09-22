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Wanhaber / Haber Bülteni

100’lerce araç ve personelin hummalı bir çalışma yürüttüğü Sahil Yolu’nda sıcak asfalt serimi devam ederken, Sahil Pakı ve rekreasyon alanında ise ekipler peyzaj çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin mega projelerinden biri olan ve sahil kesimini cazibe merkezi haline getirerek, kentin 50 yıllık hayalini gerçeğe dönüştüreceği belirtilen, 10 kilometrelik Sahil Yolu ve 1100 dönümlük rekreasyon alanında ekipler aralıksız çalışıyor.

Tamamı Büyükşehir Belediyesinin idari işgücü ile yürütülen Sahil Yolu çalışmalarında şuana kadar 8.5 kilometrelik sıcak asfalt serimi yapılırken, günlük ortalama 600 metre ilerleme sağlanıyor. Ayrıca yol çalışmaları ile birlikte bisiklet yolu, yürüyüş yolu ve orta refüjde de çalışmalar devam ediyor.

Sahil Yolu ile birlikte 1100 dönümlük devasa park alanında da ekipler büyük bir mesafe kat etti. Bir yandan peyzaj ve aydınlatma çalışmalarını sürdüren ekipler, bir yandan da ahşap yürüyüş yolları, aydınlatma, çocuk oyun grupları, fitness aletleri, spor sahaları, güvenlik kulübeleri, WC ve Mescit gibi donatıları inşa ediyor.

“PROJE KENT TRAFİĞİNİ RAHATLATIP VATANDAŞLARI VAN GÖLÜ İLE BULUŞTURACAK”

Üç merkez ilçeyi sahilde buluşturarak Van Gölü Sahilini cazibe merkezi haline getireceği kaydedilen projenin kent trafiğini de büyük ölçüde rahatlatacağı açıklandı. Hatuniye Yolu ve Eski Kale Yolu ile birleşen Sahil Yolu’nun Erciş Yolu’na kadar uzatılması hedefleniyor.

Yapılan çalışmaları sık sık yerinde takip eden Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, çalışmanın her aşamasını inceleyerek, projenin kısa sürede tamamlanması talimatını verdi. Büyükşehir’den yapılan açıklamada İskele-Fidanlık ve Fidanlık-Havalimanı olmak üzere iki etap şeklinde devam eden projenin kentin kaderini değiştireceği da vurgulandı.

SAHİL YOLU VE REKREASYON ALANI PROJELERİ KAPSAMINDA NELER YAPILIYOR?

Vatandaşları, Van Gölü’nün eşsiz doğası ile buluşturacak ve sahil kesimini cazibe merkezi haline getireceği belirtilen mega proje kapsamında uluslararası standartlarda 30 metre genişliğinde sahil yolu, 9 bin metre bisiklet ve yürüyüş yolu, oturma alanları, seyir terasları, çeşmeler, kuş gözlem noktaları, ahşap yürüyüş ve bisiklet yolları, spor ve çocuk oyun alanları, spor sahaları, güvenlik kulübeleri, otoparklar, peyzaj, yeşil alan, aydınlatma, mescit ve lavabolar yapılıyor.

Ekolojik belediyecilik anlayışı ile hayata geçirilen projede ayrıca alanda bulunan sazlık ve doğal yaşam alanları da korunarak, Van Gölü’nün doğasının da korunması sağlanıyor. Büyük bir titizlikle yapılan yol ve rekreasyon alanı çalışmalarının kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine açılması hedefleniyor.