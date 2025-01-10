Normal doğumu özendirmek ve sezaryenle doğumun risklerini anlatmak için kurulan stantlarda, konu hakkında bilgilendirici broşürler de verildi.

Sezaryenle doğumun ancak tıbbi gerekliliklere dayalı olarak yapılması aksi durumda anne ve yenidoğan için istenmeyen sonuçlar doğurabileceği hatırlatılırken, kurulan stantta vatandaşlara detaylı bilgi aktarımı yapıldı.

Konu hakkında Van İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda; “Sezaryen; ancak normal doğumun riskleri sezaryen ameliyatının risklerinden daha fazla olduğu durumlarda anne veya bebeğin hayatını kurtarmak için uygulanan cerrahi bir müdahaledir ve mutlaka gereklilik olduğunda uygulanmalıdır” denildi.

Bilgilendirmede; “Sezaryen ameliyatı tıbbı gerekliliklere dayalı olarak, yerinde uygulandığında anne ve bebeğin hayatını kurtaran bir cerrahi yöntem iken, gereksiz uygulanması durumunda ise anne ve yenidoğan için istenmeyen sonuçlar doğurabilir. Bu doğrultuda Bakanlığımız tarafından başlatılan Normal Doğum Eylem Planı kapsamında ilimiz SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık çalışanlarınca programa uygun stant kurulup gebelerimize ve halkımıza yönelik eğitimler verilmiştir. Kişilere ayrıca hastanemizde bulunan Ebe Polikliniği ve Gebe Okulu hakkında bilgilendirmeler yapılmıştır” diye kaydedildi.