Wanhaber / Ramazan Çetin

Van İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun; Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Sevcan Sağlam, Destek Hizmetleri Başkanı Şahebettin Işık ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Muhammed Taha Bostanci ile beraber Çatak Devlet Hastanesini ziyaret etti.

Çatak ilçesinde acil servis, poliklinik ve servis işleyişini gözlemleyen Van Sağlık İl Müdürü Tosun ve beraberindekiler, düzeltmelerle ilgili fikir alış verişinde bulundu.

Ayrıca taşınması düşünülen tomografi cihazının, kurulması düşünülen yeni alanda da keşif yapılırken, hasta yakınları, hekim ve sağlık personelleri ile de sohbet edilerek beklenti ve talepleri soruldu.