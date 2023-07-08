Wanhaber / Ramazan Çetin

Havaların ısınması ile birlikte bazı yerlerde boğulma vakaları meydana gelirken, Van’da polis ekipleri bu tür hadiselerle karşılaşılmaması için vatandaşları bilgilendiriyor.

Son günlerde bu yöndeki çabalarını yoğunlaştıran Van Emniyet Müdürlüğü deniz polisi görevlileri, vatandaşlarla birebir görüşerek alınması gereken tedbirleri anlatıyor.

Van Gölü üzerinde faaliyet yürüten 5 adet gezinti teknesini de, 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun kapsamında denetleyen ekipler, Van Gölü’nde yüzen vatandaşlara, boğulma vakalarının önüne geçilebilmesi için sesli uyarı sistemi ile bilgilendirmelerde bulundu.

Sahil bandında bulunan bini aşkın vatandaşa da boğulma vakalarına karşı alınacak tedbirler hakkında yüz yüze bilgilendirme yapan ekiplerin çalışmaları devam edecek.