Bazı sosyal medya hesapları üzerinden bir paylaşım yapılarak, Van sanayi sitesinde Cumartesi günleri saat 15.00’e kadar hizmet verileceği belirtildi. Konuyla ilgili Wanhaber’e konuşan Van Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Muhittin Yıldızbaş, bu kararın sadece bir markaya hizmet veren bazı esnafların kararı olduğunu, sanayi genelinde alınmış böyle bir karar olmadığını ifade etti.

Van Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Muhittin Yıldızbaş, sadece bir marka araçlara hizmet veren bazı esnafların kendi aralarında böyle bir karar aldığını belirterek, şunları söyledi:

“Van Oto Sanayi Sitesi’nde yalnızca bir marka araç tamiri yapan bazı iş yerleri kendi aralarında böyle bir karar almış. ‘Cumartesi öğleden sonra çalışmayacağız’ demişler. Bana da söylediler, ben de ‘Bu sizin işiniz, sizin kararınız, kooperatifin bir kararı değil’ dedim. Sanayi geneli için alınmış böyle bir karar yok. Aslında bana da mantıklı geliyor böyle bir karar, çünkü bu süreçte sanayide temizlik işleri yapılabilir ve işçiler daha çok dinlenmiş olur.”

Yıldızbaş, bir grubun aldığı kararın sanayi esnafını bağlamadığını söyleyerek, kooperatifin bu konuda resmi bir karar almadığını dile getirdi. Yıldızbaş, “Kooperatif olarak bizim böyle bir kararımız yok. Ancak sanayinin Cumartesi öğleden sonra kapanması, işçilerin Pazartesi gününe daha dinç başlamasına katkı sağlayabilir. Bu nedenle şahsen ben böyle bir karara karşı değilim.” dedi.

Van Sanayi Sitesi genelinde pazartesi günü sabah başlayan hizmet, Cumartesi günü akşamına kadar devam ediyor. İş yoğunluğuna göre Pazar günü hizmet veren esnaflar da oluyor.