Van’da bahar aylarında büyük zorluklarla toplanan çeşitli otların karışımı ile hazırlanan Van otlu peyniri, hem taze olarak hem de 5-6 ay toprağa gömülü kaldıktan sonra çıkarılıp küp peynir olarak tüketilebiliyor.

Yaz aylarında taze peynir olarak satışa çıkan Van otlu peynirinin fiyatı daha düşük olurken, toprağa gömülüp belli bir süre sonra çıkarılıp, kış aylarında salamura (tuzlu) veya küp peynir olarak satılınca fiyatı daha yüksek oluyor.

Van Otlu Peynirinin kalitesine göre kilo fiyatı 400 TL’ye kadar çıkarken, bu fiyatlar vatandaşları etkiliyor. Durum böyle olunca da otlu peynir eski rağbeti görmüyor.

“SATIŞLARIMIZ DURGUN”

Tarihi Peynirciler Çarşısında 25 yıldır esnaflık yaptığını belirten Feyat Bilici, “Neredeyse çeyrek asırdır buradayım ilk defa bu kadar durgun bir zaman yaşıyoruz. Çarşı esnafı olarak zorluklar yaşıyoruz. Satışlarımız eskisi gibi değil. Daha önce yaptığımız satışlarla geçimimizi yapabiliyorken şu an karın tokluğuna çalışıyoruz. Peynir fiyatları mevcut piyasaya göre bizce uygun ama alım gücü düşük olduğu için satışlarımız az” dedi.

“FİYATLAR 200 İLA 400 TL ARASINDA DEĞİŞİYOR”

Esnaf Bilici, “Çarşı içerisinde ağırlıklı olarak Gürpınar’ın Norduz bölgesi, Başkale, Çaldıran, Özalp ilçelerinin peyniri yer alır. Diğer ilçelerden de peynir geliyor ama çok az. Memleketimizin peyniri çok güzel, sofraların vazgeçilmezidir. Bazı aileler bu peyniri 3 öğün sofrada bulunduruyor. Van otlu peyniri, genel olarak memleketimizde ilgi görür ve şehir dışından da çok talep olurdu. Fiyatı yükseldikten sonra işlerimiz durma noktasına kadar geldi. Daha önce çarşımıza gelen vatandaşlar yaz aylarına kadar tüketmek için 30-50 kilo hatta daha fazla peynir alırken şimdi ise birkaç kilo alabiliyor. Yani sadece günlük tüketim için alınıyor. Van otlu peynirinin fiyatı, tadına ve eskime durumuna göre 200 TL’den başlıyor 400 TL’ye kadar çıkıyor.” sözlerine yer verdi.

“RAĞBET AZ”

Çarşı esnafı İbrahim Kasap ise, “Bölgemize has otlarla yapıldığı için peynirimizin tadı çok lezzetli. Sadece biz Vanlılar değil, Türkiye’nin dört bir tarafından isteyenler de oluyor. 23 yıldır bu mesleği sürdürüyorum. Ancak belki de ilk kez bu dönem işlerimiz böyle durgun. Satışlar zaman zaman değişkenlik gösteriyor, bazen iyi bazen kötü oluyor. Tabi fiyat biraz yükseldikten sonra işler tamamen durma noktasına geldi. Önceki yıllarda çok satıyorduk, yoğun talep oluyordu. Şimdi fiyatı yüksek geliyor, bu nedenle rağbet de az oluyor” dedi.

“VATANDAŞLAR FİYATI YÜKSEK BULUYOR”

Peynirciler çarşısında peynir fiyatlarını soran vatandaşlar ise; “Fiyatlar çok yüksek. Çok sevdiğimiz halde eskisi kadar çok alamıyoruz peyniri. Kilo işi idare ediyoruz” dedi.