Hayvancılıkta maliyetlerin artmasıyla beraber kahvaltı sofralarının gözde lezzeti Van otlu peynirinin fiyatı da geçtiğimiz yıla oranla önemli ölçüde arttı.

Tarihi Van Peynirciler Çarşısı’nda şarküteri esnaflığı yapan Ümit Şığva, fiyatının yükselmesinden dolayı Van Peynirine olan rağbetinin azaldığını belirtti.

“YÜZDE 50 ZAM GELDİ”

Bu aralar lezzetinden çok artan fiyatıyla konuşulan meşhur Van Peynirine, geçtiğimiz seneye oranla en az yüzde 50 zam geldiğini belirten Tarihi Van Peynirciler Çarşısı’nda şarküteri esnaflığı yapan Şığva, “Bu sene peynir fiyatlarında yüksek bir artış oldu. Ortalama yüzde 50 civarında bir artış oldu, dolayısıyla alışlarda da yüksek fiyatlar üzerinden satın alıyoruz bizler. Burada dükkan kiraları başta olmak üzere çeşitli giderleri de ekleyince fiyatlarda da yükselmeler söz konusu oluyor. Fiyatların artmasıyla beraber vatandaşların peynire rağbeti de azaldı.” ifadelerini kullandı.

“ÜRETİCİLER DE YÜKSEK FİYATTAN SATIYOR”

Şığva, “Kırsal yerlerde en yaygın temel geçim kaynağı hayvancılık. Hayvancılık sektöründe de maliyetler oldukça yükseldi. Bu maliyetlerin yükselmesiyle beraber üreticiler, peyniri yüksek fiyatlar üzerinden satmaya başladı. Üreticiler geçim kaynağı olarak sattıkları peynirin fiyatını enflasyonla beraber artan diğer gıda ürünlerine bağlıyor. Tabandan kaynaklanan bir durum var maalesef. Otlu peynirin bize gelişiyle buradan müşterilere satışı arasında çok büyük bir fark olmuyor.” diye konuştu.

OTLU PEYNİR FİYATLARI

Peynir fiyatları hakkında da bilgi veren Ümit Şığva, “Vatandaşlar geçmiş dönemlerde ortalama 3 ila 4 kilogram arası peynir satın alırken, şu an ortalama yarım kilo, 1 kilo arası satın almalar daha fazla. Peynir fiyatları 300 liradan 450 liraya kadar çıkabiliyor. Peynir kalitesine göre satışında da farklılıklar olabiliyor. Tüm bunların yanı sıra hayvancılık eskisi kadar yaygın değil, bu da peynir satışlarında fiyatların yüksek olmasını etkileyen unsurlardan biri.” diye aktardı.