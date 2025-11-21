Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Memet Aslan, OSB’de istihdamdan üretim kapasitesine, firma sayısından genişleme çalışmalarına kadar pek çok alanda son yılların en yüksek seviyelerine ulaştıklarını belirterek, OSB’nin yaz ve kış döneminde istikrarlı bir şekilde büyüme gösterdiğini söyledi.

“İSTİHDAM ARTIYOR”

OSB’nin son yıllarda istikrarlı bir büyüme yakaladığını belirten Memet Aslan, yaz aylarında istihdamın daha da arttığını, buna rağmen kış dönemlerinde dahi son yıllarda istihdamda 10 bin seviyesinin altına düşmediklerini ifade ederek şöyle konuştu;

“Şu an Organize Sanayi Bölgemizde çalışan sayısı artık 10 bin rakamlarını aştı, özellikle yaz aylarında 10 binlerin çok üzerine çıkıyoruz. Buna rağmen kışın bile, son 1–2 senedir hiçbir zaman 10 binin altına düşmüyoruz. Biz OSB için artık 10 bin sınırlarını değil, 10 binlerin üzerini konuşuyoruz.”

“OSB’NİN KAPASİTESİ DAHA DA GENİŞLEYECEK”

Çok sayıda fabrikanın üretimde olduğuna dikkat çeken Aslan, önümüzdeki sezonda yeni firmaların da üretime başlamasıyla OSB’nin kapasitesinin daha da genişleyeceğini belirtti.

Bölgede tekstil başta olmak üzere çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren firmaların, OSB’nin büyüme ivmesine önemli katkı sunduğunu dile getiren Aslan, “Şu an 198 firmaya arsa tahsisi yapmış durumdayız; yani 198 sanayi parselimiz tahsisli. Bunların 170–171 civarı ise üretimde. Bunun dışında 20 küsur firmamızın da inşaat süreci devam ediyor. Önümüzdeki sezonda, Allah’ın izniyle, 200 civarında sanayi parselimizle üretim yapıyor olacağız. Ayrıca tekstil alanında hizmet veren yaklaşık 22 firmamız var” diye kaydetti.