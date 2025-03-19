Sabahın erken saatlerinden itibaren Nevruz alanına doğru harekete geçildi. Vatandaşlar geniş güvenlik önlemleri altında nevruz alanına geldi. Yoğun ilgi gösterilen Nevruzda halaylar çekilerek Nevruz coşkusu yaşandı.
Van’daki Nevruz’a DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, Van Milletvekili Pervin Buldan da katılıyor.
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, Van Milletvekili Pervin Buldan ve diğer katılımcılar alanda halay çekti.
Nevruz programında sanatçılar Arhat ve Rojda’nın dinletisi olacak.
Kaynak: Wanhaber: Mecnun Çali / Fatma Öztürk