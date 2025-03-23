Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Saraçhane'de Ekrem İmamoğlu için toplanan kalabalığa seslenirken yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Doğu Anadolu bölgesindeki bir mitingi örnek gösteren Yavaş, 'paçavra' çıkışında bulundu.

Yavaş konuşmasında "Dün Doğu'da bir yerde bana göre paçavra olan bayraklar sallanırken, o mitinge gidenlere polisler pamuk şekeri verirken buradaki müdahaleyi doğru bulmuyorum. Emniyet güçlerinden buradaki gençlere de pamuk şekeri ikram etmelerini bekliyoruz." ifadelerini kullandı

VAN MİLLETVEKİLİ YAVAŞ'A 'FAŞO' DEDİ

Mansur Yavaş'ın sözleri Kürtler tarafından büyük tepkiyle karşılandı. DEM Partili siyasetçiler de peş peşe açıklamalarda bulundu.

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, Mansur Yavaş'ın sözlerini paylaşıp "faşo" dedi.

DEM Partili Sırrı Sakık ise aynı sözleri paylaşıp "Paçavra!" dedi.