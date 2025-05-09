1 Ekim 2024'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin DEM sıraları ile tokalaşmasıyla başlayan ve devam eden süreçte, İmralı görüşmelerinden sonuç çıktı...

PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma ve örgütü feshetme çağrısı yapmasının ardından en önemli gelişmelerden birisi bugün yaşandı.

KONGRE TOPLANDI

PKK 12. Kongresi, 5-7 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Kongre sonuçları, alınan kararlara ilişkin geniş, ayrıntılı bilgi ve belgelerin yakın zamanda kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi.

Açıklamada, "Tarihi öneme sahip kararlar aldık." ifadeleri yer aldı.

Bu gelişmenin ardından sürecin önemli faktörlerinden olan Pervin Buldan'dan ilk değerlendirme geldi.

"SIRRI BAŞKANIN GÖRMESİNİ ÇOK İSTERDİM"

Habertürk'e konuşan Buldan, şöyle dedi:

Asıl şimdi barışın mihenk taşları döşenecek, hepimize hayırlı olsun. Sırrı Başkanımın da görmesini çok isterdim.