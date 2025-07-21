Geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen ve büyük beğeni toplayan Van Kültür Yolu Festivali, bu yıl da 400’den fazla etkinlikle Vanlıları ve şehre gelen ziyaretçileri eğlenceye doyurdu. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Van Kültür Yolu Festivali, 12-20 Temmuz 2025 tarihlerinde ikinci kez Van’da gerçekleşti.

9 gün boyunca 400’den fazla etkinlikle sanat, tarih, gastronomi ve eğlence alanlarında zengin bir program sunuldu.

Dünyanın en büyük festivallerinden biri olarak kabul edilen ve 8 ay boyunca Türkiye’nin farklı şehirlerinde devam eden festivalin 7. durağı olan Van, sanat, tarih, gastronomi ve eğlence dolu etkinlikleriyle her yaştan katılımcıya hitap etti.

Festival, Van’ın çeşitli noktalarında ve açık alanlarında düzenlenen etkinliklerle her yaştan katılımcıyı bir araya getirdi. Ebru Yaşar konseri ile festival start veren Van Kültür Yolu Festivali, dün gece Bayhan konseri ile sona erdi.