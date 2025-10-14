Eskiden onlarca tırın giriş çıkış yaptığı, yüzlerce işçinin çalıştığı site bugün neredeyse tamamen boşalmış durumda. Doğal gazın yaygınlaşması, ekonomik sıkıntılar, kömür fiyatlarının pahalılığı, sektörü bitirme noktasına getirdi.

Wanhaber’e konuşan Van Oduncular ve Kömürcüler Kooperatifi Başkanı Hacı Fehim Yakut, sektörün son yıllarda büyük bir çöküş yaşadığını belirterek, “Eskiden burada yüzlerce insan çalışırdı, şimdi 17 işyeri bulunuyor ve onlar da zor ayakta kalıyor.” dedi.

“2 BİNİN ÜZERİNDE ÇALIŞAN VARKEN, ŞİMDİ 100 KİŞİ BİLE YOK”

Başkan Yakut, ekonomik sıkıntılar ve doğal gaz kullanımının artmasının kömür ve odun ticaretini bitirme noktasına getirdiğini vurguladı.

Yakut, “Kömürcüler Sitesi’nde 61 esnafımız kayıtlı, ancak bunların sadece 17’si aktif durumda. Geri kalanların kimisi dükkanını kapattı, kimisi kiraya verdi, kimisi de işi tamamen bıraktı. Eskiden burada 150 tır ve 2 binden fazla işçi çalışıyordu. Şimdi 100 kişi bile yok.” ifadelerini kullandı.

“YOK OLMAYA YÜZ TUTTU”

Sektörde yaşanan daralmanın insan hayatını da olumsuz etkilediğini dile getiren Yakut, “Kömürcü esnafı artık dayanacak gücü bulamıyor. Bu meslek grubu Van’ın ekonomisinde çok önemli bir yere sahipti ama şu anda yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Odun ve kömür sektörü Van ekonomisine yıllarca önemli katkı sağladı. Bu site Van’ın geçmişinde binlerce kişiye ekmek kapısıydı. Şimdi yok olmaya yüz tuttu. Devletimizin, belediyemizin bu sektöre sahip çıkması lazım. Küçük esnafın ayakta kalması için destek şart. Yoksa birkaç yıl içinde bu meslek tamamen tarih olacak.” dedi.

“DEPOLAR BOŞ, KAMYON SESLERİ KESİLDİ”

Kömür fiyatlarının sürekli artmasından dolayı satışların durma noktasına geldiğini de dile getiren Yakut, “Vatandaş artık kömür almakta zorlanıyor. Doğalgaz olan bölgelerde kimse kömür yakmıyor, doğalgaz olmayan yerlerde de insanlar tasarrufa gidiyor. Böyle olunca esnaf ayakta kalamıyor. Eskiden çevre illere kömür buradan giderdi. Şimdi ise depolar boş, kamyon sesleri kesildi. O eski hareketlilikten eser kalmadı.” diyerek sektörün geldiği noktayı gözler önüne serdi.