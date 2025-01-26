Türk Kızılay Van İl Şube Başkan Yardımcısı Ahmet Ferhat Yeltekin, 2024 yılı faaliyet raporunu WanHaber’e açıkladı.

1947’den bu yana faaliyet gösteren ve deprem, yangın, göç, salgın, sel ve su baskınları gibi doğal veya beşeri afetlerde yaptığı yardımların yanı sıra dar gelirli ve ihtiyaç sahibi kimselere de düzenli yardımlarda bulunan Kızılay Derneği, Van’da da çok sayıda kişiye destek eli uzattı.

2024 yılı boyunca vatandaşların ihtiyacına yönelik çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Yeltekin, “Temennimiz ihtiyaç sahibi kimselerin olmamasıydı fakat desteğe ihtiyacı olan her vatandaşımıza da ulaşmaya devam edeceğiz.” dedi.

2024 yılında yapılan çalışmalar hakkında kısaca bilgi veren Türk Kızılay Derneği Van İl Şube Başkan Yardımcısı Yeltekin, şunları dile getirdi:

“2024 yılında yaklaşık 400 bin porsiyon 3 çeşit sıcak yemeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. 40 bin ihtiyaç sahibine Kızılay Butiğinden giyim desteği sağladık. Yaklaşık 10 bin gıda kolisi ve hijyen kolisi dağıtımı yaptık. İhtiyaç sahiplerimize nakit 5 milyon lira zekat yardımında bulunduk. Aynı zamanda hem öğrencilerimize hem de vatandaşımıza 40 bin parça giyim ve kırtasiye desteği sağladık. 2024 yılı Kurban Bayramında bin aileye 5 kilogramlık kurban eti dağıtımı yaptık. İlk yardım eğitim merkezi aracılığı ile 8 bin kişiye ilk yardım eğitimi ya da semineri verdik.”