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WanHaber - ÖZEL

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet Caddesi Merkez Bankası yanına yapılan kent meydanında sona gelindi.

Van'a ayrı bir hava katacak kent meydanında, tiyatro, konser, gösteri ve mitinglerde kullanılabilecek sahne alanı, oturma alanları ve yeşil alan yer alacak. Vatandaşların sık sık vakit geçireceği kent meydanının, bir aksilik olmaması durumunda ay sonunda açılacağı öğrenildi.

Geçtiğimiz aylarda yapımına başlanan ve 9 Eylül 2023'de bitirilmesi hedeflenen kent meydanında, yetkililerin proj de eklemeler yapması sebebi ile projenin ay sonunda faaliyete geçeceği öğrenildi.

6 bin 580 metrekarelik alana kurulmuş olan meydan, Van Merkez Bankası yanında bulunan Feqiye Teyran Parkı ile birleştirilecek.

Edinilen bilgilere göre; meydanın etrafında bulunan metruk binaların da yakın zamanda yıkılacağı ve ay sonunda meydanın faaliyete geçeceği ifade edildi.

Haber: Fatma Öztürk - Mehmet Salih Giyci