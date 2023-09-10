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Yeni eğitim ve öğretim yılı yarın başlıyor...

Yurtta yeni dönem hazırlıkları başlarken bir diğer yandan da deprem bölgelerinde de hazırlıklar başladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkıma uğrayan kentlerin başında gelen Hatay'da tadilatı tamamlanan okullarda eğitim başlayaacak.

"6 bin 343 konteyner kuruldu"

Bu kapsamda öğretmenlerin mağdur olmaması için de çalışmalar yapıldı.

Hatay'da görev yapacak öğretmenler için 6 bin 343 konteyner kurulumunun tamamlandığı bildirildi.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, medeniyetler şehri Hatay'da hayatın yeniden normale dönmesi için tüm kurumlarla çalışmaya devam edildiği belirtildi.

"Hep birlikte el ele, gönül gönüle"

Açıklamada, Hatay'da yapılan konteynerlere ilişkin, şunlar kaydedildi:

Hatay'da görev yapacak öğretmenlerimiz için 6 bin 343 konteyner kurulumunu tamamladık; kıymetli öğretmenlerimizi konteyner kentlerimizde misafir etmeye başladık. Afetin izlerini silmek için tüm kurumlarımız ve imkanlarımızla Hataylı hemşehrilerimizin yanındayız. Hep birlikte el ele, gönül gönüle.AA