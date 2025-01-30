Van YYÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rahmi Tekin, Van Kedilerini anlatan ilk belgelerin Topkapı Sarayı Müze arşivlerinde II. Abdülhamid döneminde 1780 yılına ait olduğunu belirtti.

Osmanlı padişah ve vezirleri tarafından oldukça sevilen ve hakkında şiir yazılan Van Kedilerinin aynı zamanda, Paris’te yer alan Louvre Müzesi’nde sergilenen Roma askerlerinin kalkanlarından birinin üzerinde de resmi olduğu biliniyor.

1780 yılına ait belgelerde; Abdülaziz ve II. Abdülhamid’in Van kedilerini çok sevdiği yer alıyor. Aynı zamanda bu belgelerde Van kedilerinin korunmasına ve neslinin devam etmesine yönelik çeşitli önerilerin sunulduğu da mevcut.

Araştırmaları neticesinde yaptığı açıklamada; Van kedilerinin, Osmanlı döneminde de oldukça popüler olduğunu belirten Prof. Dr. Rahmi Tekin, “Topkapı Sarayı Müze arşivinde Van kedilerine ait belgeler buldum. İlk belge II. Abdülhamid döneminde 1780 yılına aittir. Belgelerde yaptığımız araştırmalar neticesinde anlaşılan şu ki; Abdülhamid, kedileri oldukça fazla seviyordu. Ankara ve Van kedilerini çok sevdiği belgelerde yer alıyor.” ifadelerini kullandı.

“VAN KEDİLERİ KENT İÇİN ÖNEMLİ”

Belgelerde yer alan bilgilere göre Sultan Abdülaziz’in Van kedisi istediğini, sonraki dönem padişahı Sultan II. Abdülhamid’in Yıldız Sarayına Van kedisi istediğini ifade eden Prof. Dr. Tekin, “Sultan Abdülaziz tarafından Van Kedisinin istendiğini, ardından Abdülhamid’in Yıldız Sarayına Van Kedisini istediğini biliyoruz. Van Kedisi o zamanlar için de çok kıymetli, nadide ve sevilen bir kedi. En önemlisi de o zamanki iletişim araçları ve görseller yaygın olmamasına rağmen meşhur olmuş. Hem o zamanlar için hem de günümüz için kıymetli ve korunması gereken bir kedidir.” diye konuştu.

Van kedisinin, kent için büyük bir değer olduğunu aktaran Tekin, “Van kedileri kentin en önemli değerlerinden biri ve sahip çıkılması lazım. Bu noktada üniversitemiz de yıllardır Van kedisini koruma amaçlı Kedi Villası yaparak, kedilerin çoğalmasına yönelik emek sarf ediyor.” şeklinde konuştu.