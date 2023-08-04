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Türkiye'de milli ırk olarak tescillenen ve ünü sınırları aşıp dünyaya yayılan Van kedilerinin neslinin devamı için çalışmalar özverili bir şekilde devam ediyor.

Cana yakınlığı, beyaz, ipeksi kürkü, aslan yürüyüşü, tilki kuyruğuna benzeyen uzun ve kabarık kuyruğu, değişik göz renkleri ve suya düşkünlüğüyle kentin en önemli değerlerinden olan Van kedilerinin ikinci parti doğumları da gerçekleşti.

Her yıl üç parti şeklinde doğum yapan kediler, ilk partide 100 yavru doğurdu. Yakın zamanda ikinci parti doğumların da gerçekleştiği villada, verimli bir yıl geçirilmesi hedefleniyor.

“Doğum sürecinden memnunuz”

İHA muhabirine konuşan YYÜ Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, kedilerin yılda 3 kez senkronize doğum yaptırdıklarını belirtti. İlk parti doğumların bittiğini ve bu yavruların 3 aylık olduğunu ifade eden Prof. Dr. Kaya, "İlk parti doğan yavru kedilerimizin testlerini yaptık. Şu anda ikinci parti doğumlarımız devam ediyor.

Biz bu seneki doğum sürecinden memnunuz. Şimdiye kadar iyi gidiyor ve herhangi bir sıkıntı da yok. İlk partide 100 civarında yavrumuz vardı. Şu anda iyi gittiğimizi söyleyebiliyoruz" dedi.

İlk parti doğumların diğer partilere oranla daha fazla yavrunun dünyaya geldiğini dile getiren Kaya, "Diğer parti doğumlar nispeten daha hafif geçtiğini söyleyebiliriz. Ama şu anda ikinci parti doğumların da gayet başarılı bir şekilde devam ediyor" diye konuştu.

"Hayvanların vücut sıcaklığını ayarlamaya çalışıyoruz"

Yurdu etkisi altına alan sıcak havalarda kedilerin hem klimalı hem de havuzlu ortamda serinlediğini ifade eden Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tüm Türkiye'de olduğu gibi Van'da da sıcaklıklar eskiye oranla yüksek. Bu nedenle kedi villasında klimalarla soğutma yapmamız gerekiyor. Şu anda bulunduğumuz ortamda hayvanların vücut sıcaklığını ayarlamaya çalışıyoruz. Hayvanlarımız istediği zaman havuzlarda yüzebiliyorlar."İHA