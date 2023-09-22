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Her yıl yerli ve yabancı yüz binlerce kişinin ziyaret ettiği Van Kedi Villası’nda koruma altında bulunan kedilere ilgi her geçen gün biraz daha artıyor.

Cana yakınlığı, beyaz, ipeksi kürkü, aslan yürüyüşü, tilki kuyruğuna benzeyen uzun ve kabarık kuyruğu, değişik göz renkleri ve suya düşkünlüğüyle kentin en önemli değerlerinden olan Van kedilerini yerli ve yabancı çok sayıda turistler ziyaret etti.

“Yaz aylarında ortalamanın üzerinde ziyaretçi sayımız vardı”

İHA muhabirine konuşan Van Kedisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, henüz eylül ayında 2023 yılı hedeflerine ulaştıklarını belirtti. Ziyaretçiler açısından bu yılın verimli geçtiğini ifade eden Prof. Dr. Kaya, “Pandemi dolayısıyla ziyaretçi sayımız çok azalmıştı. Anca bu yaz aylarında ortalamanın üstüne bir ziyaretçi sayımız vardı.

Günlük ziyaretçimiz 750’nin altına hiç düşmedi. Yılda ziyaretçi sayısına baktığımızda ortalama 250 bin ziyaretçi kabul ettik” dedi.

Kedileri çok sevdiğini ve evinde 3 kedi beslediğini söyleyen Irına Kovalenko isimli turist ise Van Kedi Villası’ndaki hayvanlara bu şekilde değer verilmesinden dolayı memnuniyetini dile getirdi. Kovalenko, Van kedilerini görmek için gezi tura katıldığını kaydetti.

Van kedileri için gezi turuna katıldığını söyleyen Elena Logunova isimli turist de kedilerle arasında duygusal bir bağ olduğunu ifade etti.İHA