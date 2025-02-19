VEDAŞ, planlı bakım onarım çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda yarın da Van’ın Erciş, Edremit, Özalp, Saray, Muradiye ve İpekyolu ilçelerinde planlı bakım onarım çalışmaları yapılacağı ve bu çalışmalardan kaynaklı 43 mahallede elektrik kesintisi yaşanacağını bildirdi.

İşte elektrik kesintisinden etkilenecek o mahalleler ve kesinti saatleri;

ERCİŞ

09.00 – 16.00 saatleri arasında; Salihiye, Vanyolu Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

EDREMİT

15.00 – 17.00 saatleri arasında; Ayazpınar, Bakacık, Doğanlar, Elmalık, Eminpaşa, Kavurma, Kurubaş, Şabaniye, Süphan ve Yeni Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ÖZALP

10.00 – 12.00 saatleri arasında; Aksorguç, Aşağıakçagül, Aşağıbalçıklı, Aşağıkoçkıran, Aşağıtulgalı, Aşağıyorganlı, Bodurağaç, Çavuşlar, Çırakköy, Çubuklu, Damlacık, Dönerdere, Dorutay, Eğribelen, Günyüzlü, Hacıali, Mehmetalan, Oymaklı, Sağmalı, Seydibey, Sugeçer, Yarımkaya, Yavuzlar, Yukarıbalçıklı, Yukarıtulgalı, Yukarıyorganlı ve Yumruklu Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

SARAY

10.00 – 12.00 saatleri arasında; Bakışık ve Mahmudiye Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

MURADİYE

10.00 – 12.00 saatleri arasında; Çakmak Mahallesinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

İPEKYOLU

10.00 – 17.00 saatleri arasında; Karagündüz Mahallesinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.