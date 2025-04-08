Kış aylarında bir süre ulaşıma kapalı olan Karabet Geçidi geçtiğimiz günlerde yeniden ulaşıma açıldı. Zorlu geçit yer yer çığ tehlikesi ve buzlanmadan dolayı zaman zaman kapanıp ardından yeniden ulaşıma açılıyor.

Bahçesaray Kaymakamlığı, can ve mal kayıplarının yaşanmaması için sürücülere uyarılarda bulundu.

“CAN VE MAL KAYBI YAŞANMAMASI İÇİN DİKKAT”

Kaymakamlıktan yapılan uyarıda, “Karabet Geçidi ve ilçemizin yüksek rakımlı diğer bölgelerinde yaşanması muhtemel olumsuz hava koşulları sebebiyle muhtemel can ve mal kayıplarını önlemek için; kar lastiği olmayan, zincirsiz, takozsuz, çekme halatsız araçların trafiğe çıkmaması önemle rica olunur.” denildi.