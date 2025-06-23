İpekyolu Belediyesi’nde başkan Cevdet Altındağ’ın sağlık sorunları gerekçesiyle istifasının ardından bugün belediye meclisi yeni başkanı seçmek için toplandı.

İstifanın ardından İpekyolu Belediyesi tarafından yapılan bilgilendirmede (bugün) 23 Haziran tarihinde yeni başkanın meclis tarafından seçileceği belirtilmişti.

Belediye meclis toplantı salonunda gerçekleştirilen kapalı oylama ile yeni başkan belirlendi.

Meclis toplantı salonunda gerçekleştirilen seçimlerde 33 oy kullanıldı. Canan Uzunay 28 oy alarak İpekyolu Belediyesi başkanı seçildi. 5 oy ise boş çıktı.