Trump, İran’ın nükleer tesislerinde büyük çaplı hasar meydana geldiğini öne sürerek, operasyonun "güçlü ve kesin" bir şekilde gerçekleştirildiğini söyledi. Ordunun "üstün bir beceri" sergilediğini vurgulayan Trump, operasyona katılan B-2 bombardıman uçaklarının Missouri’ye güvenli şekilde döndüğünü bildirdi.

"Rejim değişikliği" mesajı: "İran rejimi ülkeyi yeniden büyük yapamıyorsa neden değiştirilmesin?"

Başkan Trump, paylaşımlarında dikkat çeken bir diğer ifadeye de yer verdi. "Rejim değişikliği" kavramının siyasi olarak tartışmalı olabileceğini belirten Trump, "Ama İran rejimi ülkeyi yeniden büyük yapamıyorsa, neden değiştirilmesin?" ifadelerini kullandı.