Van kahvaltısının en özel ürünlerinden olan otlu peynirin, yaz aylarında tuzlanarak küpler içerisinde salamura edildiğini ve daha sonra toprağa gömülerek olgunlaştırıldığını belirten Dr. Tunçtürk, peynirin hem üretim sürecinin hem de tarihsel değerinin korunması gerektiğini söyledi.

“OTLU PEYNİR BİR HAZİNEDİR”

Prof. Dr. Tunçtürk, otlu peynirin hem kültürel hem de ekonomik büyük bir değer olduğunu vurgulayarak, “Otlu peynir bir hazinedir. Bu otlu peynir yabancı bir ülkede olsa neler yaparlar biliyor musunuz? Bizim acilen yapmamız gereken, öncelikli olarak otlu peynirde kalite standardı ve devamlılığı sağlamalıyız. Ardından Van’daki otlu peynirciler çarşısının bulunduğu alanda 100 metrekarelik bir otlu peynir müzesi kurmalıyız.” dedi.

“HER BÖLGENİN OTLU PEYNİRİ AYRI SERGİLENMELİ”

Tunçtürk, kurulması önerilen müzede peynirlerin bölgesel ve bitkisel özelliklerine göre ayrılması gerektiğini vurgulayarak, “Bu müzede bölge bölge; Çatak’ta yapılan, Gevaş’ta yapılan, Özalp’ta yapılan, Erciş’te yapılan otlu peynirler ayrı ayrı sergilenmeli. Bitki bazlı ayrımlar olmalı: Sirmolu otlu peynir, kekikli otlu peynir, siyabolu otlu peynir, Müküs karışık otlu peynir gibi.” ifadelerini kullandı.

“DOĞAL MAYA İLE TİCARİ MAYA MUTLAKA AYRILMALI”

Otlu peynirin üretim tekniklerinin de müzede gösterilmesi gerektiğini ifade eden Tunçtürk, “Otlu peynirin yüzde 90’ı şu anda ticari mayayla yapılıyor, yüzde 10’u doğal mayayla. Doğal mayayla yapılanlar ve ticari mayayla yapılanlar ayrı değerlendirilmeli” diye kaydetti.

“2 AY, 4 AY, 6 AY BEKLEMİŞ PEYNİRLER AYRI SERGİLENMELİ”

Peynirin olgunlaşma süresinin de lezzeti doğrudan etkilediğini söyleyen Prof. Dr. Murat Tunçtürk, “Otlu peynirin bekleme süresi de önemli. 2 ay beklemiş, 4 ay beklemiş, 6 ay beklemiş otlu peynirler müzede ayrı ayrı sergilenmeli. Ayrıca peynirin koyulduğu kaplar da farklı lezzet veriyor. Naylon, bidonlarda ayrı, tencerede ayrı, küpte ayrı. Bunlar da müzede gösterilmeli. Böyle bir müze Van’ın kültürüne ve ekoturizmine inanılmaz katkı sağlar.” dedi.