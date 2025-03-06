Geçtiğimiz hafta içinde Sibirya soğuklarının hissedildiği Van’da bu hafta hava sıcaklıkları hissedilir derecede yükseliyor. Ancak sabah ve gece saatlerinde hava sıcaklıkları düştüğü için buzlanma ve don olayları, özellikle sürücüler için risk oluşturuyor. Bu riskten dolayı meteoroloji uyarılarda bulundu.

Meteoroloji, buzlanma ve don ile birlikte, yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda da çığ tehlikesine işaret etti.

BUZLANMA VE DON UYARISI

İlk uyarısını buzlanma ve don olayı için yapan Meteoroloji; “Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde daralma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” diye kaydetti.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Çığ tehlikesine de dikkat çekilen bir diğer uyarıda; “Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

VAN’DA BUGÜN BEKLENEN HAVA DURUMU VE EN YÜKSEK SICAKLIK

İpekyolu: Parçalı ve az bulutlu 6

Tuşba: Parçalı ve az bulutlu 6

Bahçesaray: Parçalı ve az bulutlu 12

Başkale: Parçalı ve az bulutlu 5

Çaldıran: Parçalı ve az bulutlu 4

Çatak: Parçalı ve az bulutlu 12

Edremit: Parçalı ve az bulutlu 6

Erciş: Parçalı ve az bulutlu 4

Gevaş: Parçalı ve az bulutlu 7

Gürpınar: Parçalı ve az bulutlu 11

Muradiye: Parçalı ve az bulutlu 5

Özalp: Parçalı ve az bulutlu 5

Saray: Parçalı ve az bulutlu 6