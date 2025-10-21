Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Van’ın da aralarında bulunduğu bazı iller için sarı kodlu uyarı yayınladı. Yapılan meteorolojik değerlendirmelere göre, bugün ve yarın Van ve çevresinde kuvvetli yağış ve rüzgar bekleniyor.

Havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu olması beklenen Van’da hava sıcaklıklarının ise mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülürken, rüzgarın ise batılı ve güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, yağış anında sert rüzgar şeklinde esmesi öngörülüyor.

Meteoroloji'nin Van için verdiği iki günlük sarı kod uyarısında; “Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

Van’da beklenen iki günlük hava durumu şe şekilde;

Bahçesaray;

21 Ekim Salı: Sağanak yağışlı

22 Ekim Çarşamba: Sağanak yağışlı

Başkale;

21 Ekim Salı: Sağanak yağışlı

22 Ekim Çarşamba: Sağanak yağışlı

Çaldıran;

21 Ekim Salı: Sağanak yağışlı

22 Ekim Çarşamba: Sağanak yağışlı

Çatak;

21 Ekim Salı: Sağanak yağışlı

22 Ekim Çarşamba: Sağanak yağışlı

Edremit;

21 Ekim Salı: Yağmurlu

22 Ekim Çarşamba: Sağanak yağışlı

Erciş;

21 Ekim Salı: Sağanak yağışlı

22 Ekim Çarşamba: Sağanak yağışlı

Gevaş;

21 Ekim Salı: Sağanak yağışlı

22 Ekim Çarşamba: Sağanak yağışlı

Gürpınar;

21 Ekim Salı: Sağanak yağışlı

22 Ekim Çarşamba: Sağanak yağışlı

İpekyolu;

21 Ekim Salı: Yağmurlu

22 Ekim Çarşamba: Sağanak yağışlı

Muradiye;

21 Ekim Salı: Sağanak yağışlı

22 Ekim Çarşamba: Sağanak yağışlı

Özalp;

21 Ekim Salı: Sağanak yağışlı

22 Ekim Çarşamba: Sağanak yağışlı

Saray;

21 Ekim Salı: Sağanak yağışlı

22 Ekim Çarşamba: Sağanak yağışlı

Tuşba;

21 Ekim Salı: Yağmurlu

22 Ekim Çarşamba: Sağanak yağışlı