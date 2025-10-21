Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Van’ın da aralarında bulunduğu bazı iller için sarı kodlu uyarı yayınladı. Yapılan meteorolojik değerlendirmelere göre, bugün ve yarın Van ve çevresinde kuvvetli yağış ve rüzgar bekleniyor.
Havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu olması beklenen Van’da hava sıcaklıklarının ise mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülürken, rüzgarın ise batılı ve güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, yağış anında sert rüzgar şeklinde esmesi öngörülüyor.
Meteoroloji'nin Van için verdiği iki günlük sarı kod uyarısında; “Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.
Van’da beklenen iki günlük hava durumu şe şekilde;
Bahçesaray;
21 Ekim Salı: Sağanak yağışlı
22 Ekim Çarşamba: Sağanak yağışlı
Başkale;
21 Ekim Salı: Sağanak yağışlı
22 Ekim Çarşamba: Sağanak yağışlı
Çaldıran;
21 Ekim Salı: Sağanak yağışlı
22 Ekim Çarşamba: Sağanak yağışlı
Çatak;
21 Ekim Salı: Sağanak yağışlı
22 Ekim Çarşamba: Sağanak yağışlı
Edremit;
21 Ekim Salı: Yağmurlu
22 Ekim Çarşamba: Sağanak yağışlı
Erciş;
21 Ekim Salı: Sağanak yağışlı
22 Ekim Çarşamba: Sağanak yağışlı
Gevaş;
21 Ekim Salı: Sağanak yağışlı
22 Ekim Çarşamba: Sağanak yağışlı
Gürpınar;
21 Ekim Salı: Sağanak yağışlı
22 Ekim Çarşamba: Sağanak yağışlı
İpekyolu;
21 Ekim Salı: Yağmurlu
22 Ekim Çarşamba: Sağanak yağışlı
Muradiye;
21 Ekim Salı: Sağanak yağışlı
22 Ekim Çarşamba: Sağanak yağışlı
Özalp;
21 Ekim Salı: Sağanak yağışlı
22 Ekim Çarşamba: Sağanak yağışlı
Saray;
21 Ekim Salı: Sağanak yağışlı
22 Ekim Çarşamba: Sağanak yağışlı
Tuşba;
21 Ekim Salı: Yağmurlu
22 Ekim Çarşamba: Sağanak yağışlı