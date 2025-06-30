Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Van için kuvvetli rüzgar, yükseklerde ise fırtına bekleniyor. Meteoroloji yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

Van’da bugün az bulutlu ve açık bir hava beklenirken, aynı zamanda fırtına için de uyarı yapıldı.

Meteorolojik değerlendirmelere göre rüzgarın bölge genelinde güneyli ve batılı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) yükseklerde fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji kuvvetli rüzgar nedeniyle yaptığı uyarıda; “Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” dedi.

VAN İÇİN BUGÜN BEKLENEN HAVA DURUMU VE EN YÜKSEK SICAKLIKLAR ŞU ŞEKİLDE

İpekyolu: Az bulutlu ve açık / 26

Tuşba: Az bulutlu ve açık / 26

Edremit: Az bulutlu ve açık / 26

Bahçesaray: Az bulutlu ve açık / 30

Başkale: Az bulutlu ve açık / 22

Çaldıran: Az bulutlu ve açık / 26

Çatak: Az bulutlu ve açık / 30

Erciş: Az bulutlu ve açık / 28

Gevaş: Az bulutlu ve açık / 26

Gürpınar: Az bulutlu ve açık / 30

Muradiye: Az bulutlu ve açık / 27

Özalp: Az bulutlu ve açık / 25

Saray: Az bulutlu ve açık / 24