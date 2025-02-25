Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 ila 8 derece altında seyrettiği Van’da dondurucu soğuklar yaşanıyor.

Mevsimin en soğuk günlerini geçiren Van için, Meteoroloji’den yeni uyarılar geldi. Meteoroloji, öğle saatlerinden itibaren Van çevrelerinde zaman zaman kuvvetli rüzgar beklendiğini bildirerek, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Meteoroloji, Van için yaptığı uyarıda; “Rüzgarın öğle saatlerinden itibaren Van çevrelerinde zaman zaman kuvvetli (30-50 km/sa) rüzgar şeklinde esmesi beklendiğinden yüksek rakımlarda kar savrulması, tipi, çatı uçması, yüksek rakımlarda hissedilir sıcaklığın düşmesi (rüzgar üşümesi), yüksek rakımlarda enerji nakil hatlarında kopma, Van Gölünde dalga yükselmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunmalıdır” diye kaydetti.

BUZLANMA VE DON UYARISI

Van’da meydana gelebilecek buzlanma ve don olayları için de; “Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde daralma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” uyarısı yapıldı.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Meteoroloji, Van ve bölge illeri için son uyarıyı da çığ için şu şekilde yaptı; “Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”