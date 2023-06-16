WanHaber / Ramazan Çetin

Van heyeti, geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı görevine başlayan Ali Yerlikaya'yı makamında ziyaret etti.

AK Parti Van Milletvekilleri Burhan Kayatürk, Kayhan Türkmenoğlu, Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı, AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer, Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari ve Van'ın renkli simalarından "Protokol Ahmet" lakaplı Ahmet Kocak'tan oluşan Van ekibi, İçişleri Bakanlığı görevine başlayan Ali Yerlikaya'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Van Valisi Ozan Balcı, Bakan Yerlikaya'ya Van'daki çalışmalar hakkında bilgi verirken, vekiller de Van'a özel bir ayrıcalık istedi.