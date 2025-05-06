Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü’nün yayımladığı haftalık hava durumu tahmin raporuna göre, Van ve çevresi önümüzdeki günlerde sağanak yağışların etkisi altında olmayı sürdürecek. Bölgede havanın genellikle parçalı ve çok bulutlu olacağı, özellikle hafta sonuna kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği bildirildi.

Meteorolojik tahminlere göre Van’da hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, vatandaşların yağışlı havalara karşı hazırlıklı olmaları öneriliyor. Rüzgarın ise batı ve güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Gök gürültülü sağanaklar sırasında ani sel ve su baskını riskine karşı tedbirli davranılması önem arz ediyor.

Van’da 5 günlük hava durumu verileri ise şu şekilde;

İpekyolu;

06 Mayıs Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

07 Mayıs Çarşamba: Parçalı bulutlu

08 Mayıs Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı

09 Mayıs Cuma: Parçalı bulutlu

10 Mayıs Cumartesi: Parçalı bulutlu

Edremit;

06 Mayıs Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

07 Mayıs Çarşamba: Parçalı bulutlu

08 Mayıs Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı

09 Mayıs Cuma: Parçalı bulutlu

10 Mayıs Cumartesi: Parçalı bulutlu

Tuşba;

06 Mayıs Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

07 Mayıs Çarşamba: Parçalı bulutlu

08 Mayıs Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı

09 Mayıs Cuma: Parçalı bulutlu

10 Mayıs Cumartesi: Parçalı bulutlu

Bahçesaray;

06 Mayıs Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

07 Mayıs Çarşamba: Parçalı bulutlu

08 Mayıs Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı

09 Mayıs Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı

10 Mayıs Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Başkale;

06 Mayıs Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

07 Mayıs Çarşamba: Parçalı bulutlu

08 Mayıs Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı

09 Mayıs Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı

10 Mayıs Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Çaldıran;

06 Mayıs Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

07 Mayıs Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı

08 Mayıs Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı

09 Mayıs Cuma: Parçalı bulutlu

10 Mayıs Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Çatak;

06 Mayıs Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

07 Mayıs Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı

08 Mayıs Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı

09 Mayıs Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı

10 Mayıs Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Erciş;

06 Mayıs Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

07 Mayıs Çarşamba: Parçalı bulutlu

08 Mayıs Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı

09 Mayıs Cuma: Parçalı bulutlu

10 Mayıs Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Gevaş;

06 Mayıs Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

07 Mayıs Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı

08 Mayıs Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı

09 Mayıs Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı

10 Mayıs Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Gürpınar;

06 Mayıs Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

07 Mayıs Çarşamba: Parçalı bulutlu

08 Mayıs Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı

09 Mayıs Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı

10 Mayıs Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Muradiye;

06 Mayıs Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

07 Mayıs Çarşamba: Parçalı bulutlu

08 Mayıs Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı

09 Mayıs Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı

10 Mayıs Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Özalp;

06 Mayıs Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

07 Mayıs Çarşamba: Parçalı bulutlu

08 Mayıs Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı

09 Mayıs Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı

10 Mayıs Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Saray;

06 Mayıs Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

07 Mayıs Çarşamba: Parçalı bulutlu

08 Mayıs Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı

09 Mayıs Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı

10 Mayıs Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı