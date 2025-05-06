Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü’nün yayımladığı haftalık hava durumu tahmin raporuna göre, Van ve çevresi önümüzdeki günlerde sağanak yağışların etkisi altında olmayı sürdürecek. Bölgede havanın genellikle parçalı ve çok bulutlu olacağı, özellikle hafta sonuna kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği bildirildi.
Meteorolojik tahminlere göre Van’da hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, vatandaşların yağışlı havalara karşı hazırlıklı olmaları öneriliyor. Rüzgarın ise batı ve güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Gök gürültülü sağanaklar sırasında ani sel ve su baskını riskine karşı tedbirli davranılması önem arz ediyor.
Van’da 5 günlük hava durumu verileri ise şu şekilde;
İpekyolu;
06 Mayıs Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı
07 Mayıs Çarşamba: Parçalı bulutlu
08 Mayıs Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı
09 Mayıs Cuma: Parçalı bulutlu
10 Mayıs Cumartesi: Parçalı bulutlu
Edremit;
06 Mayıs Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı
07 Mayıs Çarşamba: Parçalı bulutlu
08 Mayıs Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı
09 Mayıs Cuma: Parçalı bulutlu
10 Mayıs Cumartesi: Parçalı bulutlu
Tuşba;
06 Mayıs Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı
07 Mayıs Çarşamba: Parçalı bulutlu
08 Mayıs Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı
09 Mayıs Cuma: Parçalı bulutlu
10 Mayıs Cumartesi: Parçalı bulutlu
Bahçesaray;
06 Mayıs Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı
07 Mayıs Çarşamba: Parçalı bulutlu
08 Mayıs Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı
09 Mayıs Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı
10 Mayıs Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Başkale;
06 Mayıs Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı
07 Mayıs Çarşamba: Parçalı bulutlu
08 Mayıs Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı
09 Mayıs Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı
10 Mayıs Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Çaldıran;
06 Mayıs Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı
07 Mayıs Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı
08 Mayıs Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı
09 Mayıs Cuma: Parçalı bulutlu
10 Mayıs Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Çatak;
06 Mayıs Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı
07 Mayıs Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı
08 Mayıs Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı
09 Mayıs Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı
10 Mayıs Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Erciş;
06 Mayıs Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı
07 Mayıs Çarşamba: Parçalı bulutlu
08 Mayıs Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı
09 Mayıs Cuma: Parçalı bulutlu
10 Mayıs Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Gevaş;
06 Mayıs Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı
07 Mayıs Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı
08 Mayıs Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı
09 Mayıs Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı
10 Mayıs Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Gürpınar;
06 Mayıs Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı
07 Mayıs Çarşamba: Parçalı bulutlu
08 Mayıs Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı
09 Mayıs Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı
10 Mayıs Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Muradiye;
06 Mayıs Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı
07 Mayıs Çarşamba: Parçalı bulutlu
08 Mayıs Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı
09 Mayıs Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı
10 Mayıs Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Özalp;
06 Mayıs Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı
07 Mayıs Çarşamba: Parçalı bulutlu
08 Mayıs Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı
09 Mayıs Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı
10 Mayıs Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Saray;
06 Mayıs Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı
07 Mayıs Çarşamba: Parçalı bulutlu
08 Mayıs Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı
09 Mayıs Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı
10 Mayıs Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı