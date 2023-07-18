Geçtiğimiz günlerde dünyanın en büyük ikinci krateri olan, Tatvan ilçesinin 2 bin 247 rakımındaki Nemrut Krater Gölü’ne tüpsüz dalış gerçekleştiren Venuma Dağcılık ve Su Altı Sporları Topluluğu üyeleri, bölgenin doğal güzelliklerine dikkat etmek için bu kez de Van Gölü’nün keşfedilmeyi bekleyen koylarına dalış gerçekleştirdi.

Van Gölü’nün Tatvan ilçe sınırında yer alan koyları keşfe çıkan grup üyeleri, doğal güzelliğiyle kendine hayran bırakan Adabağ köyü sahilindeki koya dalış yaptı. Grup üyelerinin dalışlar esnasında su altı ve mağarayı andıran koyun içinden aldıkları görüntüler ise doğal güzelliği ortaya çıkardı.

Derinliklerinde birçok kuş yuvasının yer aldığı koy, buz mağarasını andıran görüntüsüyle kendine hayran bıraktı.

Öte yandan, masmavi görüntüsüyle büyüleyen Van Gölü’nün su altı kameralarına yansıyan görüntülerinde ise gölün yüzeyinin aksine su altının gelişi güzel atılan çöplerden dolayı bir hayli kirli olduğu gözlemlendi.

Gönüllü üyeleriyle birlikte daha önce farklı birçok şehirdeki deniz ve göle dalış gerçekleştirdiklerini belirten Venuma Dağcılık ve Su Altı Sporları Topluluğu yöneticilerinden Emrullah Tüzün, bölgede özellikle su altı dalışları açısından keşfedilmeyi bekleyen birçok doğal güzelliğin bulunduğunu söyledi.

Geçtiğimiz günlerde dünyanın ikinci büyük krateri olan Nemrut Krater Gölü’ne tüpsüz dalış gerçekleştirdikten sonra bu kez de Türkiye’nin en büyük gölü olan Van Gölü’ne dalış gerçekleştirdiklerini belirten Tüzün, "Nemrut Krateri gerçekten muhteşem bir yerdi. Özellikle su altı dalışları için bulunmaz muazzam bir yer.

Dalışlarımızda da bunu bizzat gördük. En kısa sürede yeni dalışlar için de hazırlıklar yapacağız. Bu haftada Nemrut Krateri sonrası Türkiye’nin en büyük gölü olan Van Gölü’nün keşfedilmeyi bekleyen koylarına bir dalış ve yüzme etkinliği gerçekleştirdik.

Van Gölü kıyısında gerçekten keşfedilmeyi bekleyen sayısız koy var. Bugün dalış yaptığımız bu koyda bunlardan sadece biri. Adabağ köyü mevkiindeki bu koy adeta bir buz mağarasını andırıyor. Derinliklerine doğru ilerledikçe içerisinde kuş yuvaları olduğunu gördük.

Doğal görüntüsüyle bizleri kendine hayran bıraktı. Biz burayı gerçekten çok beğendik. Herkesi mutlaka bu eşsiz koyları ziyaret etmeye, dalışlar yapmaya davet ediyoruz. Bu bölgede benzer sayısız doğal güzellik var ve hepsi keşfedilmeyi bekliyor.

Bizler de topluluk olarak imkanlar dahilinde bu doğal güzellikleri önce tek tek keşfetmeyi ve keşfettikten sonra ise bu doğal güzelliklere dikkat çekmeyi hedefliyoruz. Buralar keşfedilip tanıtıldıkça inanıyorum ki daha çok ziyaretçi ve turist alacak. Bu anlamda bizler de buna bir nebze olsun katkı sunabilmenin gayreti içindeyiz" diye konuştu.

Topluluk üyelerinden Mehmet Okay da, Van Gölü’nün başlı başına bölgenin keşfedilmeyi bekleyen birçok doğal güzelliğini bünyesinde barındırdığını, koyların da bunlardan sadece biri olduğunu vurguladı. Bölgenin özellikle su altı dalışlarına çok uygun olduğunu kaydeden Okay, profesyonel su altı dalışçılarını bölgeyi keşfetmeye davet etti.İHA

Havadan da görüntülenen Van Gölü kıyısındaki koy, doğal güzelliğiyle kendine hayran bıraktı.