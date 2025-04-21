Kışın etkili olan yağışlarla karla kaplanan, bugünlerde de badem ağaçlarının çiçek açmasıyla eşsiz manzaraya bürünen Çarpanak Adası ve yarımada, doğaseverleri ve fotoğraf tutkunlarını cezbediyor. Van Gölü'nün kuzeydoğu bölgesinde yer alan ada, ilkbaharla farklı bir güzelliğe büründü.

Ziyaretçilerini kendine hayran bırakan Çarpanak adasına gitmenin şimdi tam zamanı. Tuşba ilçesine bağlı Çitören Mahallesi mevkiinde yer alan ve martı yoğunluğundan dolayı halk arasında ‘martı adası' olarak da adlandırılan Çarpanak Adası'na, yarımadadaki iskeleden teknelerle ulaşım sağlanabiliyor. Özellikle ilkbahar mevsiminde yerli ve yabancı turistler, fotoğrafçılar ve doğaseverler tarafından ziyaret edilen adanın üzerinde bir de kilise bulunuyor. Adaya giriş yapan ziyaretçiler, adayı üreme merkezi haline getiren yüzlerce martı tarafından karşılanıyor.

Ziyaretçiler adanın zemininde her yere gelişigüzel kuluçkaya yatan martıların yumurtalarına zarar vermemek için titiz ve dikkatli bir yol izleyerek adanın en zirve noktasına ulaşarak Van Gölü'nün eşsiz manzarasını izlemenin keyfini yaşıyor. Vadi Doğa Sporları Kulübü de kentin tanıtımına yönelik programları kapsamında bölgede etkinlik düzenledi.

Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez, "Doğanın kurallarına uyarsak ada güzel. 45 kişilik bir ekiple buraya geldik. Ekipleri gruplar halinde adaya çıkardık. Çünkü martılar yumurtlama dönemi başlamış. Yumurtaları ezmemek için tek sıra halinde yürüyoruz. Adanın şuan tam gezilecek zamanı. Çünkü 10-15 gün sonra adanın her tarafı yumurta olacak. Yumurtlama dönemi geçilmesini tavsiye etmiyoruz. Çünkü martıların üreme alanıdır burası. Bu hafta yumurtlamaya yeni başladılar. Yeni başlamalarına rağmen adayı yine temkinli gezdik. Bundan sonrada gelecek olanlar olursa lütfen doğanın kurallarına uysunlar" dedi.

Etkinliğe katılan yaklaşık 45 kişi, bölgede yürüyüş yaptı, seyrine doyum olmayan manzarayı görüntüledi.