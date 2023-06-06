Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bitlis İl Müdürlüğü tarafından 5 Haziran Türkiye Çevre Haftası münasebetiyle Adilcevaz ilçesinde bir etkinlik düzenlendi. Düzenlenen etkinlik çerçevesinde Doğa Deniz Derneğine üye dalgıçlar, Van Gölüne bir dalış gerçekleştirerek çöp topladı. Yaklaşık 15 dakika Van Gölü’nde çöp toplayan dalgıçlar, ellerinde çuval dolusu çöple su yüzüne çıktı.

Bitlis Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Şube Müdürü Mehmet Yılmaz Aslan, hafta dolayısıyla çevre temizliğine dikkat çekmek için düzenlenen etkinliklere dalgıçları da kattıklarını söyledi. Van Gölü’nün kirletilmemesi gerektiğini ifade eden Aslan, “Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 5 Haziran, Türkiye Çevre Haftası olarak kutlanıyor.

Ülkemizin her yerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının il müdürlükleri; çevre farkındalığını oluşturmak, insanlara çevrenin önemini tanıtmak maksadıyla etkinlik yapıyor. Dolayısıyla kara, deniz ve havada etkinlikler yapılıyor. Şu anda bizde Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde deniz altı kirliliğine dikkat çekmek adına Doğu Deniz Derneği, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve diğer birimlerle birlikte dalgıçlarla deniz altına girerek mevcut çöpleri çıkarıp, deniz altındaki kirliliğin ileride hangi boyutlara geleceğini göstermek istedik” dedi.

“Siz dökmeye devam etseniz de biz temizlemeye devam edeceğiz” diyen Doğu Deniz Derneği Başkanı Cumali Birol ise şöyle konuştu:

“Bu sene Adilcevaz Dalış Okulu ve Spor Merkezi olarak bir dalış gerçekleştirdik. 5 Haziran Türkiye Çevre Haftası nedeniyle bir farkındalık oluşturmaya çalıştık. Hakikaten denizlerin altı gitgide kirleniyor. Ciddi anlamda doğaya zarar vermekte, eko sisteme zarar vermekte. Bu eko sistemin zarar görmemesi için her bireyin bu noktada çaba göstermesi lazım.

Çöplerimize sahip çıkalım, kimse kimsenin çöplerini toplamak zorunda değil. Bu denizleri, bu güzelim doğayı korumak zorundayız. Lütfen yerlere çöp atmayalım, atanları da uyaralım. Her yıl bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Gerek sahil güvenlik gerekse deniz polisimizin burada olması münasebeti ile bir dalış gerçekleştirdik. Biz bunları yapacağız ve temizlemeye devam edeceğiz. Siz dökmeye devam etseniz de biz temizlemeye devam edeceğiz” diye konuştu.iha