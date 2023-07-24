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Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü’nün su seviyesinde gidişat yeniden tersine döndü. Bu yılın ilkbahar aylarında güneşli gün sayısında azalma, sağanak yağışların artışı ve sıcaklıkların düşük olması Van Gölü’nün su seviyesinin iyileşmesine neden olmuştu.

Ancak yaz aylarıyla birlikte artan aşırı sıcaklıklar göldeki buharlaşmayı hızlandırdı. Buharlaşmayla birlikte havzadaki birçok irili ufaklı göl kuruma noktasına gelirken, kötü gidişattan Van Gölü de nasibini aldı.

“Geriye gidiş süreci başladı”

İHA muhabirine konuşan Van YYÜ Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, bu yıl bahar aylarındaki yağışların artışı ve buharlaşmanın az olmasına bağlı olarak göl seviyesinde iyileşmenin görüldüğünü, ancak bunun da kısa sürdüğünü belirtti. Sıcak hava dalgasıyla birlikte göldeki seviyenin geriye gidiş sürecini başlattığını ifade eden Prof. Dr. Alaeddinoğlu, “Dağlardaki kar erimeleri, düşen yağışlar ve yer altı suları gölü besliyor.

Son 15-20 gündür havzada sıcaklık artışı görüyoruz. Hava hemen hemen her gün açık ve güneşli geçiyor. Bu durum havzadaki buharlaşmanın şiddetini artırıyor. Önümüzdeki aylar itibariyle iyileşme değil, sürekli alan kaybeden bir göl göreceğiz. Bu yıl da yaz aylarının biraz daha uzayacağına ilişkin araştırmalar da var. Bu durum havzada da karşılık bulursa göl alan kaybetmeye devam edecektir” dedi.

“Çok ekstrem sıcaklıkları göreceğiz”

Göldeki alan kaybının beklenilen bir durum olduğuna dikkat çeken Alaeddinoğlu, “Dünyanın ortalama sıcaklığı her geçen gün artıyor. Okyanuslardaki ısınmalar dünyanın da sıcaklığını artırdığı için dolayısıyla alansal kayıplar devam edecek.

Bu havzada 30 derecenin üstü ama dünyanın farklı bölgelerinde 50 dereceleri bulan sıcaklıklarla karşılaşmak gayet doğal bir sonuç haline gelecektir. Dolayısıyla bunun yansımalarını burada da göreceğiz. Havzadaki sıcaklıklarda da artış olacak. Özellikle önümüzdeki 5 yıllık süreçte çok ekstrem sıcaklıkları göreceğiz” diye konuştu.İHA