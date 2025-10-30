Van Gölü'nde son yıllarda yaşanan su çekilmesi, gölün derinliklerinde saklı kalan tarihi yolu yeniden gün yüzüne çıkardı. Tuşba ilçe sınırında yer alan Çarpanak Adası'na uzanan antik taş yolun yaklaşık yüzde 80'i su seviyesinin düşmesiyle açıkça görülür hale geldi.

"Çarpanak Adası ile kara parçası arasında neredeyse 200-300 metre gibi çok kısa bir mesafe kalmış"

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, "Van Gölü 3 bin 712 metrekarelik alanı ile beraber Marmara Denizi'nin yaklaşık 3'te 1 büyüklüğünde ve ülkemiz iç sularındaki en büyük gölü oluşturuyor. Gölde büyük olarak üç tane ada var. Çarpanak Adası, Van Gölü'ndeki kıyıya en yakın adalardan. Adaya ulaşmak tekne ile ancak mümkün oluyor.

Son yıllarda özellikle 2025 yılında kış aylarındaki yağışlarda büyük düşüş yaşandı. Yaz aylarında da sıcaklıkların mevsim normallerinin üstünde seyretmesiyle beraber Van Gölü'nde ciddi bir su kaybı oldu. Göl yavaş yavaş kıyı çizgisinde geriye doğru çekilmeye başladı. Şu anda bulunduğumuz nokta Çarpanak Adası'nın hemen karşısı. Fazla değil 3-5 yıl önce burası tamamen sular altındayken bugün bir kara parçası haline dönüşmüş.

Çarpanak Adası'ndan kıyıya doğru olan kara parçası gitgide açığa çıkıyor. Şu anda gölle kara parçası arasında neredeyse 200-300 metre gibi çok kısa bir mesafe kalmış. Şayet 2026 yılındaki mevsim yine sıcak seyreder, kış aylarında yağmur yağmazsa muhtemelen adayla kara arasındaki bağlantı biraz daha küçülecek. 3-5 sene sonra muhtemelen adaya insanlar yürüyerek gidip gelebilecek. Ama bizler ümit ediyoruz ki tekrardan bol şekilde yağışlar yağar, Van Gölü yükselir ve Çarpak Adası Van Gölü'nün mavi suları ile çevrili bir halde olur" diye konuştu.