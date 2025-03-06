Van Gölü'nün kirlilikten kurtarılması ve gelecek nesillere daha temiz bırakılması amacıyla başlatılan dip çamuru temizliği çalışmaları yeniden başlatıldı. Geçmiş süreçte ara verilen çalışmalar Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı’nın talimatları doğrultusunda yeniden start aldı. Belediyenin idari işgücü ve öz kaynakları ile sürdürülen çalışmalarda çok sayıda iş makinesi, kamyon ve personel görev alıyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının koordinasyonunda yapılan çalışmalarda, Yaşar Kemal Parkı ile Atıksu Arıtma Tesisi arasındaki 3’üncü etapta sona gelindi. Hummalı bir çalışma yürüten ekipler, hafta başından bu yana 5 bin metreküp dip çamuru çıkarttı.

Temmuz 2021’de başlatılan temizlik çalışmaları kapsamında gölün 14 kilometrelik sahil bandında 2 milyon 700 bin metreküp dip çamuru ve balçığın çıkarılması hedefleniyor.