Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'nün yüzeyi, soğuk havanın etkisiyle yer yer buz parçacıklarıyla kaplandı.

Edremit ilçesinin kıyı boyunun bir bölümünde oluşan buz parçacıkları, dalgaların da etkisiyle kıyıya vurdu.

Oluşan manzarayı cep telefonuyla görüntüleyen Zilan Başak, AA muhabirine, Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı bir yapıya sahip olmasına rağmen yüzeyinde buz parçaları görmenin ender bir durum olduğunu söyledi.

Başak, "Gölün yüzeyini buzlu görünce fotoğraflamak istedik. Çok sık görülen bir olay değil. Bu durum genelde sığ noktalarda ve göle tatlı su karışan noktalarında görülüyor. Yüzeydeki buz parçaları güzel bir görüntü oluşturmuştu." dedi.