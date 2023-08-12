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Toplantının açılış konuşmasını yapan Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, tüm katılımcılara teşekkür etti. Çoban konuşmasında, “Sodalı olma özelliğiyle önemli bir göl. Bunu konuyu sahiplenme adına çok hassas bir toplantı gerçekleştiriyoruz. Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Eroğan’ın bu konudaki hassasiyetini emir gibi algılıyoruz. Van Gölü nasıl korunacaksa, hangi sahillerle korunacaksa tüm şartları bugün ortaya bırakmalıyız. Nasıl temiz tutulacaksa tüm kaynaklarımızı bunun için seferber etmeliyiz. Bu göller diyarında en güzel özelliğe sahip Van Gölü bizim için semboldür, ayakta kalmalıdır. Arıtmalar mevzusunda belediyelerin elinden alınsın. İşten kaçmıyoruz ama maliyetler noktasında diğer belediye başkanlarıyla konuştuk, sorun olduğunu gördük. Bunları sıkıntıya bağlı tutmamalıyız Bu bölgenin tüm akarsularının Van Gölü ile buluşturacak bir havza oluşturmalıyız. Kuruma riski ortadan kaldırmakla beraber, temizlikle ilgili tüm cesareti ortaya bırakacak bir mücadele içinde olmalıyız” dedi.

Daha sonra konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Eyyüp Karahan, “Ahlat’a gelmek çok güzel. Ama Ahlat’ın Van Gölü’ne etkilerini de hep beraber tartışacağız. 2022 yılı Mart ayıyla birlikte başladığımız Van Gölü’nün korunmasıyla ilgili çalışmalarımızdan bugüne kadar 9 toplantı yapmışız. Toplantılarda Van Gölü’nde yapılan çalışmaları adım adım izlemeye çalışıyoruz. Hem dip tarama açısından, hem su kirliliği, katı atık ve sıfır atık bakımından göle olan etiklerini neler olduğunu ve bunları giderme noktasında neler yapabileceğimizi adım adım izlemeye çalışıyoruz. Geldiğimiz noktada çok güzel işlerde yaptık. Ama eksikliklerimizde çok fazla. Daha hedeflerimizin gerisindeyiz. Buradaki eksikliklerimizi de tartışarak, daha ileri nasıl gidebiliriz bunları değerlendireceğiz. Bu işte en üst düzeyde Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan’ın sahiplenmesidir. Bu sahiplenme geçen yıllara kadar sadece ülkede ses getiriyordu, artık uluslararası arenada karşılık buldu” diye konuştu.

“Van Gölü kültürel ve doğal mirasımızdır”

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, Van Gölü’nün kültürel ve doğal miras olduğuna değinerek, “Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planını Cumhurbaşkanımızın kıymetli eşi Emine Erdoğan himaye ediyor. Yaklaşık 3 yılı geride bıraktık. Bizde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ve kıymetli ekibiyle, yerelde de Van ve Bitlis’teki kurumlarımızla birlikte koordinesini yapıyoruz. Önemli bir mesafe aldığımızı itiraf etmek gerekiyor ama Van Gölü bir kapalı havza etrafında da yakın bir mesafe de olan büyük bir yerleşim söz konusu. Dolaylı ve dolaysız olarak maalesef çok hızlı kirleniyor. Uzun yıllardan beridir kirleniyor, kirlendi maalesef. Bunun etkilerini uzun bir süre çalışıp temizleyebileceğiz. Dezavantajlarımız ise çok fazla. Yanı başımızda çevreye sirayet eden bir kuraklıkla da karşı karşıyayız. Arıtma tesisimizin devreye girmesi, dip temizliği, çevre bilinci, eğitim, katı atık bertaraf tesisimiz gibi bu konuda önemli bir yol aldık. Benim de takip ettiğim kadarıyla çok halen çok önemli eksikliklerimiz var. Bunların üzerine hep birlikte eğilmemiz, hızlı bir şekilde çaresine bulacağız. Van Gölü kapalı bir havza, kuraklıkla ilgili sorunumuz var. Yıllardan beri çok önemli bir kirlilik kat sayımız var. Bunların hepsi Van Gölü için dezavantaj. Van Gölü kültürel ve doğal mirasımızdır. Çocuklarımızın geleceğidir. Allah muhafaza gördünüz Marmara açık havza olduğu halde müsilajla ilgili bir sorunla baş başa kaldı. Çok büyük bir çalışmayla temizlendi. Ama Van Gölü’nde böyle bir sorun yaşarsak telafisi mümkün olmayabilir.

O yüzden bu kadar teknik ve tecrübeli ekip bir aradayken hiçbir şeyi düşünmeden, önceliklerimizi bir kenara bırakarak Van Gölü’nün temizliğine eğilmemiz gerekiyor. Hanımefendi Emine Erdoğan dünya gündemine çevre bilincini taşıyacak kadar bu konuyu önemseyen bir insan. Ama kendi ülkemizde bu kıymetli varlığımızın üzerine eğilerek, sahip çıkma bilincini oluşturalım. Hep birlikte yeniden buradan buna bir start verme ricasında bulunuyorum. Sıfır atık konusunda da sıfır atık yönetimiyle ilgili ivedilikle mesafe alınmalı bununla ilgili de çağrıda bulunuyorum. Mevcut arıtma tesislerinin randımanlı çalışmasıyla ilgili konuyu tekrar hızlıca nasıl randımanlı çalıştırabiliriz, kaynak oluşturabiliriz, yani mevcut olan tesislerimizle alakalı kalıcı bir çözüm yolu masaya yatırmalıyız. Derelerin göle atık taşıması konusu durdurma noktasına eğilmeliyiz. Kuraklığın etkisini en düşük seviye getirebiliriz. Mevcut olan, yapım aşamasında olan arıtma tesislerimizi nasıl hayata geçirebiliriz bunları değerlendirelim. Van Gölü’nün korunması bilincini eğitimle, sivil toplum kuruluşlarıyla insanları şuurlandıralım. Bunu bir seferberlik haline dönüştürelim. Toplantı iştirakinizden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Toplantı karşılıklı görüş alışverişiyle sona erdi.

İlçedeki bir alışveriş merkezinin konferans salonunda gerçekleşen toplantıya Bitlis Vali yardımcısı Furkan Seyman, Van Vali Yardımcısı Yücel Erdem, Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, çevre ilçe kaymakamları ile belediye başkanları ve kurum müdürleri katıldı.