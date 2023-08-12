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Wanhaber / Ramazan Çetin

Van Valiliği, meteorolojik verileri paylaşarak sıcak hava uyarısı yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada: "Hava sıcaklıklarının Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da önümüzdeki hafta boyunca mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor" denildi.

Açıklamanın devamında uyarılarda bulunularak: "Önümüzdeki günlerde illerimizdeki günlük en yüksek hava sıcaklıklarının şu aralıklarda olacağı tahmin ediliyor. (°C); Muş: 38-39, Hakkâri: 34-37, Van: 30-32, Bitlis: 31-32. Sıcak hava dalgası nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.